Power4all, l’energia AIL su misura per te

È online da oggi la piattaforma Power4all di AIL, il nuovo e-commerce in lingua italiana, tedesca e francese destinato a tutte le PMI in Svizzera con consumi annuali di energia elettrica tra i 100 e i 500 MWh. Grazie a Power4all è possibile sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica con la nostra Azienda della durata di 1, 2 o 3 anni, scegliendo il tipo di elettricità più adatto alla propria sensibilità ambientale e alle migliori condizioni di mercato.

Attraverso la piattaforma, il cliente ha infatti la possibilità di scegliere il proprio prodotto, la quota e la provenienza dell’energia rinnovabile che desidera consumare e la durata del contratto, così da assicurarsi prezzi fissi per più anni. Il tutto in maniera semplice e rapida attraverso il proprio computer, tablet o telefonino mobile. Con Power4all, la prima piattaforma online di commercio di energia in Canton Ticino, AIL fa un ulteriore passo nella digitalizzazione dei processi e nella trasparenza delle opportunità.

La piattaforma è accessibile su www.power4all.swiss oppure direttamente dal sito www.ail.ch.