Il Ticino finisce sul National Geographic, ecco i consigli

LONDRA – Non è noto a molti europei ma nasconde città storiche sul lago, tradizioni agricole e gastronomiche, spazio per attività all’aria aperta e gemme culinarie. Questo è per National Geographic il Ticino. La nota rivista ha dedicato un articolo al nostro Cantone, proponendo attività per un lungo weekend, tra i vigneti del Mendrisiotto, i ristoranti stellati del Luganese e la diga della Verzasca.

Il primo giorno deve essere dedicato, secondo chi ha scritto l’articolo, a Lugano, soprannominata la Monte Carlo della Svizzera. Si parte da Piazza Riforma, con un’occhiata ai negozi, per poi fiancheggiare il lago, osservando il Monte Bré e il San Salvatore, si visita la Chiesa di Santa Maria degli Angioli con gli affreschi di Luvini. Si prosegue con un’escursione sul San Salvatore. Viene consigliato anche il LAC, la sera deve essere dedicata a un gelato o a un dolce!

Nella seconda giornata, si visitano Ascona e Locarno. La mattinata di National Geographic parte dal lungolago di Ascona e un’attività sportiva, oppure una visita alle Isole di Brissago. Il pranzo viene indicato al Grotto Baldoria, poi si va dritti sul Monte Verità. La sera? Tutta dedicata al palato, con un aperitivo al Sea Lounge e una cena stellata all’Eden Rock.

Fra i consigli, si propone di recarsi al Mercato di Bellinzona, senza dimenticarsi di compare lo zincarlin, le castagne, la mortadella di fegato. E il gin del Bisbino e la farina di Vergelletto. La rivista cita anche le escursioni fra i vigneti del Mendrisiotto, in Valle di Blenio e il Nara.

Il Cantone promuove il turismo a chilometro zero, per aiutare il settore. I suggerimenti del National Geograpihc potrebbero tornare utili anche a qualcuno della zona per riscoprire il Ticino!