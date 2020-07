Accoltellamento di Pregassona, arrestato per tentato omicidio il 37enne iracheno. E la Polizia cerca testimoni

PREGASSONA – In relazione alla lite avvenuta ieri poco prima delle 15.00 in via Ceresio a Pregassona, il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che è stato arrestato il 37enne cittadino iracheno. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentato omicidio, esposizione a pericolo della vita altrui, lesioni gravi e lesioni semplici qualificate.

L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Roberto Ruggeri. Eventuali testimoni che avessero assistito ai fatti sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.