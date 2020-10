Arriva il freddo in Ticino. MeteoSvizzera: "Temperature sotto la media la prossima settimana, ma..."

TICINO – "Se, grado più, grado meno, di questi giorni eravamo attorno alla norma per quel che riguarda la temperatura media, nei prossimi giorni assisteremo ad un netto raffreddamento della massa d’aria". Lo affermano gli esperti di MeteoSvizzera tramite il blog ufficiale.

"Malgrado – spiegano – un sostegno favonico, che mitigherà in parte l’arrivo dell’aria fredda da nord, anche il sud risentirà del cambio di massa d’aria. In particolare in montagna il raffreddamento sarà sensibile. Le possibili precipitazioni attese verso la prossima settimana, la cui prevedibilità è ancora incerta, si porteranno sotto forma di neve fin verso i 1000 - 1500 metri di quota. Previsioni settimanali come non se ne vedono spesso, solitamente siamo più abituati al rosso, ovvero a temperature troppo miti. Sbalzi negativi come quelli che si prospettano la prossima settimana si risentiranno ancora maggiormente, abituati come siamo a periodi mediamente miti".

Poi l'appello agli amanti del freddo: "Non fatevi illusioni, le proiezioni sull’inverno tendono nuovamente al rialzo e malgrado possibili brevi periodi al di sotto della norma il trend globale è il solito da anni".