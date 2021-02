Roberto Ostinelli sanzionato e sospeso dall'Ordine dei Medici ticinese

TICINO – L'Ordine dei Medici del Canton Ticino sanziona e sospende ufficialmente il Dottor Roberto Ostinelli. "La Commissione deontologica dell’Ordine dei Medici del Canton Ticino – si legge in una nota –, per il tramite della stampa, informa la popolazione di aver deciso di sanzionare il Dr. med. Roberto Ostinelli di Mendrisio per il suo comportamento sui social network; e in particolare per aver, nel periodo della prima ondata pandemica di COVID-19 e lungo tutta la seconda, diffuso su YouTube e facebook, attraverso numerosi post pubblici, le proprie opinioni sul virus COVID-19, sulle strategie per combatterlo e sugli effetti dello stesso, gettando sistematicamente discredito sull’operato delle autorità politiche e sanitarie, del Medico cantonale, degli ospedali e dei medici sul territorio".

E ancora: "La Commissione ha ritenuto che il comportamento del Dr. med. Ostinelli violasse numerose disposizioni del Codice deontologico e dei suoi allegati che disciplinano il comportamento dei medici in pubblico e l’ha pertanto sanzionato tramite la sospensione temporanea dall’OMCT e dalla FMH e con una multa. Il medico, che era già stato richiamato dalla Commissione, ma che non ha ritenuto di adattare il suo comportamento, ha diritto di ricorrere alla Commissione di deontologia della FMH nel termine di 30 giorni a far tempo da quando la decisione con motivazione gli sarà notificata".

"La Commissione, visto l’ampio risalto che il Dr. med. Ostinelli ottiene sui social, ritiene opportuno informare il pubblico in merito al provvedimento intrapreso e invita la popolazione a verificare sempre le informazioni che non provengono direttamente da fonti ufficiali, soprattutto quando riguardano l’ambito della salute sia privata sia pubblica".