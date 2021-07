Due nuovi membri nel Cda di Banca Stato

TICINO – Da inizio luglio l’avv. Michela Ferrari-Testa e l’ing. Stefano Santinelli entrano in carica in qualità di membri del Consiglio di amministrazione di BancaStato. Subentrano a Michele Morisoli e a Marco Fantoni, giunti entrambi a scadenza del mandato.

Il Consiglio di amministrazione di BancaStato conta su due nuovi membri: l’avv. Michela Ferrari-Testa e l’ing. Stefano Santinelli. L’avv. Michela Ferrari-Testa, classe 1963, originaria del Mendrisiotto e abitante di Capriasca, si è laureata in diritto all’Università di Zurigo nel 1987 ottenendo successivamente il brevetto di avvocato e di notaio. Dal 1992 è attiva in proprio allo studio legale e notarile Ferrari-Ferrari. Parallelamente è membro dei Consigli di amministrazione di Coop Genossenschaft, Basilea (dal 2006), di Coop Immobilien AG, Basilea (dal 2006), di Mobiliare Svizzera Società Cooperativa,

Berna (dal 2019) e del Gruppo Helsana (dal 2007) di cui è Vicepresidente dal 2014.

L’ing. Stefano Santinelli, classe 1970, originario di Chiasso e residente a Uster (Canton Zurigo), si è laureato in qualità di ingegnere informatico all’ETH di Zurigo nel 1995. Dal 2005 è attivo in Swisscom AG, attualmente come CEO di localsearch/Swisscom Directories AG nonché come delegato del CEO per la regione “Cantone Ticino”. Dal 2019 è Membro del Consiglio di amministrazione di Fidinam Group Holding SA e dal 2020 è Presidente del Consiglio di

amministrazione di Artificialy SA. L’avv. Michela Ferrari-Testa e l’ing. Stefano Santinelli subentrano a Michele Morisoli e Marco Fantoni, entrambi giunti a scadenza del mandato.

Il Consiglio di amministrazione è dunque ora così composto:

• Bernardino Bulla, Presidente

• Raoul Paglia, Vicepresidente

• Avv. Michela Ferrari-Testa

• Avv. Giovanni Jelmini

• Ing. Daniel Joss

• Ing. Stefano Santinelli

• Luca Soncini

Il Consiglio di amministrazione ringrazia i membri uscenti per il prezioso operato svolto a favore della Banca e formula loro i migliori auguri per il futuro.