Incidente a Melide, un'ora e mezza di ritardo sulle strade ticinesi

MELIDE- Un'altra mattinata da incubo sulle strade ticinesi. C'è stato un tamponamento che ha coinvolto diversi veicoli sull’A2 in direzione nord all’altezza di Melano. Erano circa le 7 e da allora è il caos.

Cinque persone sono rimaste ferite, parrebbe in modo non grave. Sono intervenuti soccorritori del SAM con tre ambulanze e gli agenti della polizia cantonale.

Per permettere il loro lavoro il traffico in direzione nord è rimasto bloccato e si sono formate lunghe code, sino ad arrivare a Chiasso, sulla A2. I disagi si sono estesi ben presto alla cantonale.

Al momento, i ritardi sono di circa un'ora e mezza.

Il comunicato di Polizia:

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 6 sull'A2 in direzione nord a Melano vi è stato un incidente della circolazione stradale che ha visto coinvolti tre veicoli. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 37enne automobilista italiano della provincia di Lecco ha tamponato un veicolo che lo precedeva con alla guida un 33enne cittadino italiano della provincia di Varese. Quest'ultimo veicolo ha poi pure tamponato la vettura che lo precedeva, guidata da un 57enne cittadino italiano della provincia di Como.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del SAM con tre ambulanze nonché gli addetti dell'Unità territoriale 4 per il ripristino del campo stradale. Cinque persone, tra cui il 37enne e il 33enne, sono state trasportate in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica hanno riportato leggere ferite. Il transito veicolare è stato dapprima gestito su una sola corsia per poi essere ripristinato sulle due corsie poco prima delle 7.30.