LOCARNO - Sul social Tik Tok è stato pubblicato il video in cui si vede, ripreso dall'alto, quindi dalla finestra di un condominio vicino, il momento dell'arresto del 20enne che ieri sera ha sparato diversi colpi di fucile contro la sua ex fidanzata. Il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato assassinio, mentre la ragazza versa in gravissime condizioni. Il fatto è accaduto in una palazzina di via Vallemaggia a Solduno.