Demolizione ex Macello, "ascoltate anche Bertini, Gobbi, Cocchi, Torrente e Valenzano Rossi"

LUGANO – "Sentite anche Gobbi, Bertini, Cocchi, Torrente e Valenzano Rossi". La richiesta alla Magistratura in merito alla demolizione dell'ex Macello arriva dall'avvocato difensore dell'Associazione Alba, che ha richiesto un supplemento istruttorio al pg Andrea Pagani.

Dopo la decisione di non luogo a procedere, quindi, la mossa della difesa che richiede di ricevere in udienza altri eventuali testimoni. "Riteniamo – commenta l'avvocato a La Regione – che l'inchiesta non sia completa e che richieda un'ulteriore analisi".