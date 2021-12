LOCARNO - Da decenni non si vedeva il Grand Hotel di Locarno illuminato. E illuminato così non si è mai visto. L'imprenditore Stefano Artioli ha voluto regalare ai locarnesi uno spettacolo di luci natalizie e per farlo ha scelto la struttura che intende ristrutturare e portare a nuova vita. Artisa ha un grande progetto per uno degli edifici che più segnano il territorio della città, il Grand Hotel, appunto, che per anni è stato condannato a uno stato di ignobile abbandono.