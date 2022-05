Un viaggio fotografico nei segreti del Grand Hotel

LOCARNO -Un viaggio fotografico tra i saloni, gli angoli e i corridoi del Grand Hotel di Locarno. Un viaggio in quel luogo dove il tempo si è fermato da decenni conservando intatto il fascino e la bellezza di un albergo ricco di arte e di storia. Gli scatti del fotografo Filippo Masci, commissionati da Artisa, ci accompagnano in questo percorso alla scoperta di uno dei più prestigiosi edifici del Ticino, che il gruppo di Stefano Artioli intende restituire al presente.

Come sappiamo, il progetto di ristrutturazione si è purtroppo incagliato nelle secche di due ricorsi. La speranza è che non blocchino la rinascita del Grand Hotel e che le vertenze si risolvano in tempi brevi.