Aggredisce la moglie colpendola con una spada

COMO - Un'altra aggressione sconvolgente, nell'accaduto e nei dettagli. Un uomo a Como ha accoltellato la moglie con una spada.

La donna, 55enne, è stata ferita nel giorno dell'Epifania, colpita da un colpo all'addome. Al momento si trova in ospedale, dopo l'accaduto è stata operata d'urgenza.

Il marito, un 41enne, è invece rinchiuso in una cella del carcere del Bassone di Albate. Non ha saputo spiegare i motivi del suo gesto, parrebbe essere in stato confusionale.

La coppia vive in centro a Como, assieme ai genitori di lui che però erano assenti al momento dei fatti. L'uomo possiede cinque spade e una katana, sequestrate giapponese. Prelevati dagli inquirenti anche 40 grammi di marjuana.

L'accusa principale è di tentato omicidio aggravato dal legame esistente tra aggressore e vittima.