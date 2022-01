MENDRISIO - Chi vive a Mendrisio e dintorni tra ieri sera e oggi in giornata non può non aver notato l'elicottero della Rega (e gli uomini del Soccorso Alpino) che volava sopra il Generoso. Una persona è risultata dispersa e le ricerche sono scattate ieri, per proseguire durante la notte e riprendere in mattinata.

Nel pomeriggio, attorno alle 15.30, pare siano state interrotte. Non si sa se riprenderanno o se la persona sia stata trovata o meno. Le autorità non hanno diffuso informazioni.