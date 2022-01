Acqua torbida a Minusio e Tenero, 'colpa' dello svuotamento della diga

BELLINZONA – Il Dipartimento del territorio comunica che il 5 gennaio le aziende acqua potabile (AAP) dei Comuni di Minusio e Tenero-Contra hanno riscontrato la presenza di torbidità nell’acqua emunta dai pozzi di captazione Alle Brere, situati ad un centinaio di metri dal fiume Verzasca, in sponda destra. Questa situazione non ha precluso la potabilità dell’acqua. Come comunicato alla popolazione dai due Comuni, sono stati comunque intrapresi dei provvedimenti preventivi, quali la clorazione, invitando nel contempo ad un uso parsimonioso dell’acqua.

Indagini idrogeologiche hanno accertato che la torbidità è da mettere in relazione allo svuotamento del bacino idroelettrico di Vogorno, il quale ha provocato la mobilizzazione di sedimenti accumulatisi nel corso degli anni e l’intorbidimento delle acque del fiume Verzasca a valle della diga. Se da un lato quest’ultimi effetti erano previsti, dall’altro è da ritenersi assolutamente eccezionale, dal profilo idrogeologico, il rapido intorbidimento dell’acqua captata dai pozzi.

Conseguentemente a questa situazione è stato deciso congiuntamente dal Cantone (Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo e Laboratorio cantonale), dai responsabili delle due AAP, dai collaboratori dei due Comuni e dai responsabili della Verzasca SA, affiancati dai rispettivi consulenti idrogeologi, di proseguire con ulteriori svuotamenti unicamente con il fermo dei pozzi Alle Brere. Parallelamente sono stati attivati collegamenti idrici con i Comuni limitrofi alfine di garantire un approvvigionamento alternativo che permetta di ridurre al minimo i prelievi dai pozzi Alle Brere. Resteranno in ogni caso in vigore le misure di sorveglianza accresciuta e la clorazione preventiva dell’acqua.

A partire dall’11 gennaio si è proceduto a dei test con cui, previa interruzione del pompaggio dai pozzi Alle Brere, sono stati effettuati degli svuotamenti controllati del bacino di Vogorno. Questi test hanno dato esito positivo: a rimessa in esercizio dei pozzi non si è riscontrata torbidità nell’acqua emunta.

Pertanto nei prossimi giorni si interromperà il pompaggio notturno dai pozzi, procedendo nel contempo agli svuotamenti necessari per garantire un livello tale da permettere la manutenzione straordinaria dell’impianto idroelettrico della Verzasca.

Complici anche le condizioni meteo asciutte, che comportano un ridotto afflusso dalle sorgenti, si raccomanda alla popolazione dei Comuni di Minusio, Brione sopra Minusio e Tenero-Contra un uso parsimonioso dell’acqua potabile, in particolare nelle fasce serali e mattutine.