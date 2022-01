Tuffo fatale. Si butta nel fiume ghiacciato, muore davanti a figli e marito

RUSSIA – Tragedia in Russia, vicino a Vyra, dove una 40enne è morta davanti agli occhi dei due figli e del marito tuffandosi in un fiume ghiacciato per celebrare l'Epifania ortodossa. La donna ha sfruttato un buco realizzato nello strato di ghiaccio che si è formato sul corso d'acqua. Lì, la tragedia. Una volta tuffatasi, la donna è scomparsa, trascinata dalle forti correnti.

Il terribile incidente è stato ripreso in un video tra le urla dei parenti. Il corpo della donna non è stato trovato dai sommozzatori. Il capo del servizio d'emergenza ha parlato del fiume come “uno dei più pericolosi della regione di Leningrado. La gente ci affoga ogni anno, anche in estate. La donna è stata semplicemente portata via dal flusso”.