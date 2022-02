Morte Pantani, la madre: "Quella notte non era solo. Con lui c'erano due escort"

RIMINI – La madre di Marco Pantani è stata ascoltata dai Carabinieri del nucleo investigativo di Rimini. Tre ore e mezza di 'audizione' nell'ambito del nuovo fascicolo della Procura della Repubblica riminese, utlizzato per l'iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizie di reato.

"Marco non era solo la notte che è morto. Con lui c'erano due escort", ha affermato con convinzione la madre, Tonina Belletti. Il ciclista fu ritrovato senza vita in una stanza del residence Le Rose di Rimini a causa di "un'overdose di famaci e droga". Una versione alla quale la mamma non crede e cerca da anni una nuova verità.