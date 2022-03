Guida la moto del padre e sbatte contro una barriera di cemento, gravissimo un 16enne

COMO – Grave incidente per un 16enne di Cermenate (Como), protagonista di una caduta in sella alla moto enduro Honda Crf 250 del padre. Senza patente, il ragazzo è andato a sbattere contro il new jersey, una barriera di sicurezza in cemento armato. Il 16enne ha riportato un violento trauma cranico e si trova ora in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano in pericolo di morte.

Il grave incidente è accaduto sabato sera in via Rosselli, in un terreno chiuso al pubblico. Alcuni testimoni hanno riferito che, poco prima dell’impatto, il giovane avrebbe tentato di lanciarsi dalla moto in volo per evitare lo schianto senza tuttavia riuscirci.