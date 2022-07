Un teschio sull'auto del vicesindaco di Bissone. Lui: "Un'idiozia totale". L'ex sindaco Grosa: "Solidarietà"

BISSONE – Un teschio di animale e una rosa. Se li è trovati ieri sul parabrezza il vicesindaco di Bissone Ugo Ballinari. “Ringrazio l’ammiratore o ammiratrice per il gentil dono lasciatomi sul parabrezza dell’auto – ha commentato lui sulla sua bacheca Facebook postando anche le foto -. Se poi riesce a vincere la timidezza può tranquillamente contattarmi che così lo/la ringrazio di persona. Comunque non essendo un collezionista di teschi chiedo gentilmente d’evitare di donarmene altri. Un abbraccio chiunque tu sia”. Probabilmente, ha aggiunto, si tratta del teschio “di un caprone o qualcosa del genere di selvatico”.

Tra i commenti al post, anche quello dell’ex sindaco di Bissone Ludwig Grosa: “Solidarietà dalla Costa Smeralda dove mi trovo ormai da settimane…”, ha scritto.

Intervistato dalla Regione, Ballinari ha aggiunto: “La ritengo un’idiozia totale. È vero che comunque sono messaggi che definirei come status ‘mafiosi’, ma mi lascio volentieri illuminare”. Ballinari dice di non aver alcuna idea di chi potrebbe essere l’autore del gesto: “Si può discutere anche animatamente ma non credo proprio che qualcuno si metta a fare qualcosa del genere. Personalmente non ho avuto dei diverbi, delle discussioni diciamo forti e accalorate da poter giustificare un atto simile. Poi magari forse nell’ambito dei dicasteri, avendo l’edilizia pubblica e privata, e il lido, non so se qualcuno è rimasto scontento di qualche decisione dell’Ufficio tecnico comunale e che la fa risalire a me. Ma io ho sempre parlato chiaro, facendo le cose nel limite della legge. Non c’è amico che tenga, voglio dire, quando passo la porta della Casa comunale i miei amici restano fuori, come gli amici degli amici, eccetera”. In ogni caso il vicesindaco intende sporgere denuncia contro ignoti.