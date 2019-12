Sergio Morisoli: "Noi conservatori continuiamo a vincere con i voti della sinistra"

di Sergio Morisoli*

È lo stesso fenomeno in corso di qua e di là dell’Atlantico. I conservatori non fanno voti sull’estrema destra ma sulla sponda di sinistra.



Non si vuole capire la realtà, e la si rifugge tacciando ormai decine e decine di milioni di cittadini in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti di populisti, sovranisti o protezionisti.



È la massa del ceto medio, quello che noi almeno alle nostre latitudini vogliamo proteggere e salvare, che si sta muovendo. E in Gran Bretagna si è mosso anche quello medio basso, le classi più popolari del Paese.



Di qua e di là dell’Atlantico si chiede un maggior controllo dell’immigrazione. Immigrazione che in Europa è “regolata” dalla Libera circolazione delle persone. Il disastro provocato da questo accordo è stato il vero motivo scatenante all’origine della Brexit.



A questo aggiungete che l’ex Impero, nonché culla della democrazia moderna, proprio non sopporta di essere governato, anche solo in parte, dall’estero e meno che mai dagli euroburocrati di Bruxelles. E noi svizzeri, il prossimo mese di maggio, saremo altrettanto fieri e cocciuti come lo sono stati i britannici?

*Capogruppo UDC