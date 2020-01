Pasticcio in salsa liberale a Morcote, la Sezione PLR attacca sindaco e municipali: "Basta personalismi!"

MORCOTE - Riceviamo e pubblichiamo una presa di posizione della sezione PLR di Morcote in merito alla polemica legata alla composizione della lista per il Municipio, polemica di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi con un'intervista a Massimo Suter (leggi qui).

La nota della Sezione PLR di Morcote

“La scorsa settimana, sui quotidiani (in particolare Corriere del Ticino e La Regione) sono apparsi diversi articoli che hanno denunciato una sedicente spaccatura in seno al partito Liberale Radicale di Morcote.

I protagonisti di questa vicenda sono il Sindaco Nicola Brivio, il vice Sindaco Andrea Soldini ed il Municipale Massimo Suter, che non hanno accettato il voto dell’Assemblea del Partito Liberale Radicale, Sezione di Morcote, del 17 gennaio.

Al di là delle interpretazioni personali che i diretti interessati (in primis il Sindaco) hanno ritenuto di dover esternare, cosa è veramente successo in seno al PLR di Morcote? Adesso che le bocce sono per così dire ferme, adesso che l’intenzione di questi dissidenti è sfociata, come era prevedibile, nella costituzione di una loro lista civica propria denominata “Morcote viva”, la Sezione PLR ritiene doveroso puntualizzare i fatti e rimandare ai mittenti certe affermazioni non corrette e non veritiere.

La Sezione ha dovuto prendere atto che, nell’ultima legislatura ed in particolare nel corso degli ultimi due anni, il funzionamento del Municipio è stato caotico e carente, compromesso non solo da numerose assenze di persone, ma soprattutto dalla mancanza di coesione tra i componenti PLR del Municipio in carica.

Rivalità personali e individualismi hanno minato lo spirito di collegialità in seno all’Esecutivo comunale. Tensioni non solo interne al Municipio, ma che hanno anche compromesso l’intesa con gli organi partitici quali la Direttiva ed il Comitato.

Era evidente che, con questa compagine non si poteva andare avanti e la Commissione Cerca si era messa all’opera già nell’ottobre 2019 per trovare nuove persone, senza tuttavia omettere di interpellare i municipali uscenti per capire se una ricomposizione avrebbe permesso loro di smussare gli angoli e di rientrare nell’Esecutivo con meno frizioni e più spirito di squadra. Ma anche qui sono sorti problemi (con frasi udite e verbalizzate più volte: io con quello o con quell’altro non vado in lista… oppure, non voglio questa persona nella lista…) a scapito delle più elementari regole della democrazia…

La Commissione Cerca ha quindi dovuto lavorare alacremente per comporre una squadra coesa e volonterosa, preoccupandosi però di integrare nella lista il Sindaco uscente (anche per garantire una certa continuità e una memoria rispetto alla passata legislatura). Quest’ultimo ha tuttavia adottato un comportamento ambiguo, dichiarandosi di principio non contrario a figurare nella lista PLR, ma tenendosi in riserbo di comunicare più avanti la sua decisione finale. Difatti le riserve le ha sciolte dopo 3 mesi, nel bel mezzo dell’Assemblea della Sezione PLR del 17 gennaio 2020, dichiarando che non si riconosceva più negli obiettivi del partito cantonale, né tantomeno in quello comunale, e che non era disposto a rimettersi a disposizione sulla lista PLR per le elezioni di aprile.

È stata pertanto messa ai voti la lista elaborata dalla Commissione Cerca, dopo aver rimosso il nominativo del Sindaco Brivio, come da lui richiesto. L’Assemblea ha votato la lista, cosi modificata, con 41 voti favorevoli su un totale di 47, dimostrando de facto di aver recepito il messaggio della Commissione Cerca. Pure approvata la delega alla Commissione per cercare il (la) candidato(a) in sostituzione di Brivio.

Di settimana scorsa invece la notizia, apparsa su CdT e su La Regione che Brivio, Soldini e Suter hanno tenuto a battesimo una nuova lista del neo costituito partito “Morcote viva” che andrà in conflitto con la lista ufficiale del PLR per le elezioni del Municipio e del Consiglio comunale a Morcote.

Questi sono i fatti, obiettivi, che dovrebbero tagliar corto ad interpretazioni distorte o tendenziose“.