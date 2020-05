"Sbagliato ridurre il progetto del polo sportivo a una battaglia politica"

*Di Andrea Sanvido

Ho letto le parole di Fulvio Pelli sul polo sportivo (vedi articoli suggeriti). Mi sembrano le prime avvisaglie ad un possibile ricorso che spero non arriverà mai. È un gran peccato spingere le discussioni di questo importante progetto solo sullo spostamento dell’amministrazione dal centro a Cornaredo.

Sono sicuro che alcuni ne faranno una battaglia politica, ed è un brutto esempio per i cittadini luganesi. Questo Municipio ha già manifestato la sua volontá di portare nuovi abitanti in centro a Lugano che possano vivere la città anche dopo le 17.00. E già questo dovrebbe far riflettere gli scettici.

È doveroso ricordare che questo progetto è partito con un sindaco PLR e un capo dicastero PLR (e che ringrazio perchè sono stati lungimiranti).Io spero che lunedì prossimo in consiglio comunale non ci metteremo a discutere o litigare su questo tema perchè è troppo importante per Lugano e per il cantone stesso, i suoi cittadini e le sue associazioni sportive.

*Consigliere comunale Lega dei Ticinesi