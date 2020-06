Farinelli su Pardini: "Il prossimo rappresentante dovrà essere della Svizzera Italia. Vigiliamo: a pensar male si fa peccato ma..."

di Alex Farinelli*

Posta: Polemica no ma chiarezza sì

La Posta è un'azienda molto particolare in cui le dinamiche regionali sono decisamente presenti. Basti pensare alla questione degli uffici postali o delle infrastrutture di distribuzione, che oltre ad essere un servizio rappresentano anche dei posti di lavoro.

Anche per questo è importante che tutte le regioni siano rappresentate nel suo consiglio di amministrazione.

Non conosco il signor Pardini, non so se sia capace o meno, noto solo che non è un sindacalista del settore dalla comunicazione, ma questo non è un problema nostro, casomai dei sindacati che lo hanno indicato, essendo per legge loro prerogativa avere due rappresentanti.

Quello che però era fondamentale, ed è arrivato grazie alla pressione da più parti (in primis di Ignazio Cassis ma anche da parte di Governo e Deputazione alle camere) è che il signor Pardini, che parlerà anche italiano, non sia considerato come rappresentate della Svizzera italiana.

La Presidente Sommaruga ha dovuto dichiararlo pubblicamente, il che vuol dire che la prossima nomina da parte del Consiglio Federale dovrà tenere in debita considerazione questo aspetto.

Qualche dubbio a riguardo l'avevamo in diversi, in ogni caso come deputazione l'attenderemo al varco perchè a pensar male si fa peccato ma....