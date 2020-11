Gentilino piange Spartaco Arigoni, sindaco per oltre 40 anni

GENTILINO - Fu sindaco di Gentilino per ben 42 anni e ora il suo comune lo piange. Se ne è andato oggi a 90 anni Spartaco Arigoni.

Per il PLR è entrato in Consiglio Comunale nel 1952, poi è stato eletto sindaco dieci anni dopo ed è rimasto in carica ininterrottamente per ben 42 anni, dal 1962 fino al 2004. Dal 1997 ha presieduto il Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni, inoltre è stato alla testa della Pro Collina d’Oro e della locale Filarmonica liberale radicale.

Ha lavorato per le FFS ed è stato direttore amministrativo della tipografia Gaggini-Bizzozero SA, per cui ha fatto pubblicare due volumi dedicati alla storia di Gentilino (oltre ad essere autore di una raccolta di poesie dialettali).

Si è spento oggi.