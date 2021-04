MELIDE - Sono passati dieci anni da quel 10 aprile 2011, giorno in cui la Lega conquistò la maggioranza relativa in Consiglio di Stato, scalzando il PLR da una leadership secolare. Una volta storica nella politica cantonale, quella segnata dalla doppia elezione di Marco Borradori e di Norman Gobbi in Governo, che ha modificato gli equilibri istituzionali e partitici del nostro Cantone. Un cambio di rotta che dura ancora oggi.



L’onda lunga di quel successo portò, nell’autunno dello stesso anno, l’alleanza tra Lega e UDC a passare da uno a tre seggi al Consiglio Nazionale. E due anni più tardi, il 14 aprile 2013 il Movimento conquisterà la maggioranza relativa e il sindacato nel Municipio di Lugano.



Nel frattempo, però, il 7 marzo muore il fondatore Giuliano Bignasca. E nell’ottobre dello stesso anno, un altro grave lutto colpisce il mondo leghista, con la scomparsa di Michele Barra, subentrato a Marco Borradori in Consiglio di Stato. Toccherà a Claudio Zali, allora presidente del Tribunale d’appello, raccoglierne l’eredità.



Nel corso di questi dieci anni sono stati molti i tentativi, da parte del PLR, di riprendersi lo scettro della conduzione del Paese. Tentativi andati a vuoto, nonostante le contraddizioni, e i giri di valzer, del governo a trazione leghista: dai radar, passando dalla tassa di collegamento, fino al costante aumento dei frontalieri.

Sono passati dieci anni da quel 10 aprile 2011, ma come e quanto è cambiato davvero il Ticino e la politica cantonale? Il raddoppio leghista ha mantenuto le promesse che portava in dote oppure le stesse sono state disattese? E gli altri partiti come hanno vissuto questa decade e come si sono trasformati?

“Il decennio leghista” è il titolo della puntata di Matrioska in onda questa sera su TeleTicino, a partire dalle 19.30. Ospiti di Marco Bazzi saranno il sindaco di Lugano Marco Borradori, il Consigliere di Stato socialista Manuele Bertoli, l’ex capogruppo del PLR Mauro Dell’Ambrogio e gli ex presidenti Giovanni Jelmini (PPD) e Pierre Rusconi (UDC).



Appuntamento dunque per questa sera a partire dalle 19.30.