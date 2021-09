'Anche la casa pesa', l'iniziativa del PPD per la deduzione dell'affitto

BELLINZONA – Il Gruppo PPD in Gran Consiglio ha presentato un’iniziativa elaborata dal nome 'anche la casa pesa' per dedurre dal reddito imponibile fino al 30% di quanto pagato d’affitto. Il disegno di legge – presentato ieri in conferenza stampa – vuole essere una misura per “sgravare il ceto medio, sempre più in difficoltà in Ticino”.

La proposta “prende spunto da quanto già messo in atto nel Canton Zugo e lo scopo di tale deduzione è quello di permettere al contribuente che non è proprietario di un’abitazione propria di dedurre una quota dell’affitto pagato a terzi”.

“Due terzi dei ticinesi – affermano i promotori – vivono in affitto. Questo è una delle voci più pesanti nei bilanci di famiglia”.

In dettaglio, il tetto massimo degli importi deducibili sarebbe di 8mila franchi per famiglie con figli o persone bisognose a carico e 6mila per gli altri contribuenti.