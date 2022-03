L'iniziativa di Schnellmann: "Sgravare l'imposta di circolazione per i possessori di un abbonamento Arcobaleno"

BELLINZONA – “L’anno 2021, appena concluso, è coinciso con una marcata riduzione di chi ha utilizzato mezzi di trasporto pubblici (treno, autopostali, bus, ecc). Si è avuto uno spostamento dal mezzo pubblico verso il mezzo individuale privato. Lo stesso abbonamento Arcobaleno, ha fatto registrare un 20% in meno di abbonati rispetto all’anno precedente. Il Cantone fa enormi sforzi per favorire il trasporto pubblico investendo milioni; la galleria del Ceneri e il potenziamento di corse di bus permette tranquillamente di poter abitare a Locarno e lavorare a Lugano e spostarsi in modo veloce fra i grossi centri; in sostanza oggi muoversi in Ticino non è mai stato così facile”. Inizia così l’iniziativa parlamentare presentata a nome del PLR da Fabio Schnellmann.

“Utilizzando il mezzo pubblico, evitiamo lunghe code in auto, riusciamo a sfruttare il tempo di trasferimento lavorando e diamo un importante contributo all’ambiente rendendo il nostro territorio più sostenibile, vivibile e attrattivo. Si ritiene che l’utilizzo del mezzo pubblico vada quindi ulteriormente incentivato. È pendente un’iniziativa PPD che chiede di abbassare l’imposta di circolazione ritenuta, a giusta ragione, fra le più alte della Svizzera. La base di calcolo messa in atto dal Canton Ticino, considera peso, emissioni di CO2 e potenza del veicolo e ne fa infatti una fra le più care della Confederazione”.

E ancora: “Questa iniziativa generica, ha l’intento di raggruppare in un unico atto 2 obiettivi; sgravare l’imposta di circolazione e favorire coloro che acquistano un abbonamento arcobaleno. Si chiede infatti, per chi prende un abbonamento Arcobaleno annuo, di considerare una percentuale di sconto (da valutare fra il 30 e il 50%) della quota pagata quale sgravio dall’imposta di circolazione. Ad esempio, una persona che paga una tassa di circolazione di Fr. 1’200.— e prende un abbonamento annuo Arcobaleno 3 zone 2° classe di Fr. 981.--, potrà ottenere uno sgravio dalla tassa di circolazione per Fr. 490.50 pagando così Fr. 709.50 la sua imposta di circolazione. Con questa iniziativa, anche l’impatto finanziario per il Cantone sarà senza dubbio meno importante rispetto alla sola diminuzione delle imposte di circolazione, in quanto parzialmente compensata dagli introiti degli abbonamenti”.

Alla luce di quanto esposto, ecco le richiesta al Consiglio di Stato:

Chiediamo quindi:

-per chi acquista un abbonamento Arcobaleno annuo, considerare una quota fra il 30 e 50% dell’importo pagato quale sgravio dall’imposta di circolazione per il veicolo a lui intestato e immatricolato nel nostro Cantone, unicamente per l’anno in cui ha acquistato l’abbonamento.