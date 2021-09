LUGANO – "Piena trasparenza in merito alle critiche sulla gestione del personale presso Casinò Lugano SA". La chiede con un'interpellanza al Municipio di Lugano il consigliere comunale PPD Luca Campana. "Lo scorso mese di maggio – si legge nell'atto parlamentare -, il sindacato OCST sollevava pesanti critiche e perplessità in merito alla politica del personale in seno alla Casinò Lugano SA. Turnover eccessivo, retribuzione insoddisfacente, clima interno pesante".

"A seguito della segnalazione abbiamo appreso che, la direzione e il consiglio d’amministrazione hanno commissionato un assessment esterno sulla politica di remunerazione ed un sondaggio interno per sondare il clima tra i collaboratori. Secondo le dichiarazioni dei vertici del Casinò le risultanze di questi esercizi sono rassicuranti e sembrano smentire le critiche. Questo è sicuramente confortante, ma a fronte di una tematica così sensibile riteniamo importante che anche la Città, in qualità di azionista di maggioranza, possa disporre degli esiti di questi studi".

Alla luce di quanto esposto, ecco le domande sottoposte al Municipio:



1. Il Municipio è in possesso dello studio commissionato ad una società esterna sulla politica salariale del Casinò Lugano SA? Se sì, è intenzionato a renderlo noto al Consiglio comunale?

2. Il Municipio è in possesso del sondaggio effettuato tra i collaboratori casinò Lugano SA? Se sì, è intenzionato a renderlo noto al Consiglio comunale?

3. Il Municipio è intenzionato a verificare i motivi per cui la Casinò Lugano SA non è firmataria del CCL dai casinò ticinesi?