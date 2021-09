Netto sì al matrimonio per tutti, sonora bocciatura per l'iniziativa 99%

BERNA - Il matrimonio per tutti dovrebbe essere approvato con larghissima maggioranza, così come sarebbe schiacciante il no all'iniziativa sui redditi da capitale, la cosiddetta iniziativa 99%.

A dirlo sono le prime proiezioni sulle votazioni federali fornite per la SSR da Gfs.bern.

Il matrimonio per tutti avrebbe ottenuto il 64% di sì, contro un 36% di no.

Percentuali simili per l'iniziativa 99%: 66% di voti contrari e 34% di voti favorevoli.

In Ticino ci si esprimeva anche sul referendum finanziario obbligatorio, sull'iniziativa denominata “NO alle pigioni abusive, SÌ alla trasparenza: per l’introduzione del formulario ufficiale ad inizio locazione” e infine sull'iniziativa per la legittima difesa.