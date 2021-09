La Svizzera dice sì al matrimonio per tutti, che passa in tutti i Cantoni

BERNA - Sì più tirato che in altri Cantoni in Ticino per il matrimonio per tutti, che passa comunque col 52,9% dei voti. A livello nazionale la modifica costituzionale ha raccolto il 64,10% dei consensi, vincendo in tutti in Cantoni.

Il trend è rispettato nei grandi comuni. A Chiasso ha vinto il sì, col 56,35% dei voti, a Bellinzona hanno detto sì il 55,67% di coloro che hanno votato. Sì anche a Lugano con un risicato 51,4%, a Locarno invece col 55,19%. A Mendrisio si impongono ancora i favorevoli col 52,34%.

Un record è rappresentanto dal 75% di no a Bedretto.