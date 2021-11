L'avvocato Brunetti: "Valenzano imputata in quanto denunciata. Ma il PG ha già prospettato l'abbandono"

Il legale di Karin Valenzano Rossi prende posizione oggi sulla notizia diffusa da LaRegione che vede la municipale di Lugano passare da persona informata sui fatti a indagata nell'ambito dell'inchiesta sulla demolizione di parte dell'ex Macello. Ecco la nota dell'avvocato Elio Brunetti.

"L'On. Karin Valenzano Rossi ha preso atto della denuncia penale inoltrata nei suoi confronti in data 16 novembre 2021 dall'Associazione ALBA per effetto della quale, giusta l'art. 111 cpv. 1 CPP, il suo ruolo processuale è automaticamente mutato in quello di imputata dopo essere stata interrogata come persona informata sui fatti.

Malgrado ciò, con comunicazione 17 novembre 2021, il Procuratore Generale Andrea Pagani, sulla base delle risultanze di fatto e di diritto già emerse dall'inchiesta, ha immediatamente prospettato l'emanazione di un decreto di abbandono nei confronti dell'On. Karin Valenzano Rossi.



In questo contesto ci si limita a stigmatizzare la strumentalizzazione e l'utilizzo a fini politici della procedura in corso da parte dell'Associazione ALBA ragion per cui ci si riserva di valutare eventuali iniziative a tutela degli interessi e della personalità della mia mandante. Quest'ultima resta serenamente in attesa di conoscere le motivazioni della decisione di abbandono del procedimento.