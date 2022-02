Claudio Zali a tutto campo questa sera a "Detto tra noi XL"

MELIDE - Claudio Zali sarà il protagonista della prima parte della puntata di “Detto tra noi XL”, in onda questa sera su TeleTicino a partire dalle 19.30. Con il Consigliere di Stato leghista commenteremo innanzitutto la fine delle restrizioni che il Consiglio Federale comunicherà oggi, così come cercheremo di tracciare un bilancio di due anni di pandemia - cosa ha funzionato e cosa no - con uno dei ministri che meno si è espresso sulla materia.



Ma, pandemia a parte, la conversazione con Claudio Zali verterà soprattutto sull’attualità politica. Cosa pensa il Consigliere di Stato dei temi che hanno animato il dibattito? Pensiamo alla scuola, al salario minimo, al frontalierato che continua a crescere, alle finanze pubbliche, alla giustizia, alla crisi energetica. Non mancherà, infine, un passaggio sulla prossima campagna elettorale: dall’alleanza Lega-UDC, alle valutazioni sulla sua ricandidatura.

Nella seconda parte della trasmissione, spazio alla discussione con un confronto a tutto campo tra Laura Riget e Fabio Regazzi, ovvero tra l’area rossoverde e quella economica. Due mondi che sembrano entrare sempre di più in conflitto, con ricette spesso antitetiche. Pensiamo al prepotente ritorno in scena dell’energia nucleare, oppure alla nuova iniziativa sul salario minimo. Senza dimenticare l’iniziativa Morisoli, sulla quale voteremo nei prossimi mesi, che punta al pareggio di bilancio cantonale entro il 2025, agendo solo sulle uscite. E tanto altro ancora.



Ad accompagnare la co-presidente del PS e il presidente dell’USAM nella discussione, contribuiranno con le loro opinioni la giornalista di Ticinonews Claudia Rossi e il vicedirettore del Corriere del Ticino Gianni Righinetti.



Appuntamento dunque per questa sera alle 19.30 su TeleTicino.