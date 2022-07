Robbiani: "USI: si cerca in Italia il nuovo rettore?"

di Massimiliano Robbiani*

Come ben si sa, dopo “l’allontanamento concordato”, con l’ormai ex Rettore Boas Erez, l’USI è alla ricerca di una nuova Rettrice o un nuovo Rettore per la nostra Università della Svizzera Italiana.

Sicuramente trovare una figura così importante a capo della nostra università non sarà così facile anche perché, il profilo richiesto sul bando di concorso, non è indubbiamente alla portata di molti.

Tutto questo, però, non giustifica, che l’USI, per la ricerca di una nuova Rettrice o un nuovo Rettore, faccia inserzioni pure sui quotidiani della vicina Penisola. Infatti, sull’edizione di ieri del 12 luglio, sul Corriere della Sera, è stato pubblicato, da parte dell’USI, che la nostra Università è alla ricerca di una nuova figura di Rettrice o Rettore.

L’USI, come si è potuto più volte vedere, non ha mai brillato su “Prima i nostri”, ma in questo caso, è da capire se per la ricerca di una nuova Rettrice o un nuovo Rettore, si sia almeno minimamente impegnata a cercarla/cercarlo in Svizzera. Pertanto dopo questa premessa chiedo quanto segue:

1. Come mai l’USI, per la ricerca di una nuova Rettrice o un nuovo Rettore, fa capo pure ai quotidiani/media italiani?

2. Su quanti e quali quotidiani Italiani sono stati fatti questi annunci? Per quante volte?

3. Solo in Italia o in altre nazioni, sono stati fatti questi annunci?

4. Questa decisione è dovuta dal fatto che, allo stato attuale, sono arrivate poco risposte al bando di concorso?

5. In Svizzera l’USI come ha “pubblicizzato” tale ricerca? Su quali quotidiani/media?

6. Allo stato attuale quante sono le candidature pervenute all’USI? Quante di queste sono arrivate da tutta la Svizzera? Quante dal solo Ticino?

*deputato Lega