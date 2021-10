Daniela Franco nuova direttrice dell'Ars Medica

LUGANO - La Direzione Generale di Swiss Medical Network ha nominato Direttrice della Clinica Ars Medica Daniela Franco, attuale Vice Direttrice della struttura.

Daniela Franco si è laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano. Dopo aver lavorato come consulente esperta nella Sanità per più di 30 strutture private e pubbliche, nel 2011 è entrata nel Gruppo Ospedaliero Ars Medica come Responsabile Qualità. Dal 2013 ha ricoperto il ruolo di Project Manager nel Gruppo e da aprile 2018 è Vice Direttrice della Clinica

Ars Medica.

"In questo ruolo Daniela dovrà perseguire gli obiettivi di consolidamento della Clinica Ars Medica quale centro di riferimento cantonale dell'ortopedia, neurochirurgia e medicina dello

sport, nonché i nuovi progetti di sviluppo sul territorio" afferma Fabio Rezzonico, Direttore Generale Regione Ticino.

A proposito della Clinica Ars Medica:

La Clinica Ars Medica fa parte di Swiss Medical Network, il secondo gruppo di cliniche private in Svizzera, presente nelle tre regioni linguistiche. Essa si è affermata come leader indiscusso e centro di riferimento della Svizzera Italiana in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore con oltre 3.300 interventi stazionari l’anno. Organizzata per far fronte alle esigenze specifiche di queste discipline, si avvale della collaborazione di una trentina di specialisti. Dispone di 75 posti letto con 5 sale operatorie completamente attrezzateper chirurgia artroscopica e protesica, un’unità di Radiologia dedicata e un reparto di Fisioterapia con piscina terapeutica. Nella Clinica è inoltre presente un servizio di Pronto Soccorso ortopedico e traumatologico che vanta oltre 9.000 accettazioni l’anno.