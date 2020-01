Il 'doc' RSI sulla Città Vecchia diventa un caso politico. Il sindaco Scherrer: "È un quartiere vivo!". Il PPD: "Stupore e malcontento"

di Alain Scherrer * (testo parzialmente pubblicato oggi su LaRegione)

Ho guardato con estremo interesse il documentario trasmesso qualche giorno fa su La1 (RSI), dal titolo “Città vecchia, vita nuova”, dove il regista locarnese Paolo Vandoni ci accompagna in un giro del quartiere cittadino per capire come sta evolvendo, chi lo abita e se lui stesso potrebbe in futuro sceglierlo come casa propria.

Se da un lato ne ho apprezzato il gusto estetico e le immagini, devo confessare che, più come locarnese che come Sindaco, sono rimasto un po’ deluso dalle scelte compiute per raccontare quelle strade. Nulla togliere ai vivaci ritratti pennellati da Vandoni per richiamare l’attenzione su un legittimo scoramento o sull’effettivo spopolamento in atto nei centri; e complimenti anche per aver colto l’essenza di alcuni abitanti senza renderli macchiette, ma raccontandoceli in modo autentico.

Vandoni fa bene a ricordarci che se non ci prendiamo cura dei luoghi, o se li diamo per scontati, essi appassiranno come un fiore. Eppure, trovo che la Città Vecchia sia anche molto, ma molto altro. E che forse, mi perdonerà l’autore, con il documentario appena trasmesso si sia persa un’occasione per raccontare un quartiere che è sì nato in un’epoca completamente diversa e soggetto ai cambiamenti che si impongono al mutare del mondo, dei mestieri e del commercio; ma che è al contempo un luogo dinamico che funge da casa per molti creativi, vede regolarmente la nascita di coraggiosi esercizi o negozi, apre le porte all’artigianato di qualità ed è il luogo scelto da molti commerci innovativi. E che, nonostante le difficoltà, la Città Vecchia non sta morendo, anzi, passando, si trova l’infinito nell’umiltà.

Ad esempio, la Città Vecchia che vivo io negli ultimi anni ha visto l’apertura di uno dei primi negozi per l’acquisto di prodotti biologici sfusi (quindi senza alcun imballaggio inquinante) a livello cantonale, o di un laboratorio protetto della Fondazione Diamante per la vendita diretta. Accanto al calzolaio di grande esperienza incontrato da Vandoni, in Città Vecchia ci sono orefici, gioiellieri, artisti, falegnami, fioristi, sarte; una visita permette di incrociare negozi di abiti, sport, pelletteria e altri prodotti di indubbia qualità, anche su misura. Da diverso tempo inoltre si sono consolidate realtà inusuali, che animano questo quartiere ma che non si trovano ovunque, portando così molti visitatori a fare tappa per le vie della Città Vecchia: tra queste ad esempio un negozio di pietre e cristali, una libreria specializzata in pubblicazioni per i bambini, un negozio di giochi di ruolo o una Bottega del mondo (che oltre a sostenere il commercio equo e vivere grazie a volontarie, ogni anno cede una cospicua parte dei propri guadagni ad associazioni benevole della regione). Si tratta di artigiane e artigiani, venditrici e venditori e di molti altri mestieri che, sicuramente con qualche grattacapo dovuto al generale momento non facile a livello commerciale, stringono i denti e sorridono quotidianamente ai clienti, e lo faranno ancora per molto tempo.

Il mitico Piero Suini ascoltato da Vandoni, che ritengo quasi un lottatore per aver dedicato una vita al commercio di paese e a quel magnifico negozio di famiglia nonostante le difficoltà, non è solo. A queste donne e a questi uomini incredibili, che con il loro impegno e la loro resilienza creano un sano tessuto locale e permettono alla Città Vecchia di rimanere un vivo luogo di incontro dove svolgere le commissioni quotidiane, va tutta la nostra gratitudine.

Accanto al settore commerciale vi è poi la ristorazione, che proprio in Città Vecchia vanta una pasticceria leggendaria ben oltre i confini regionali, un bar a conduzione giovane che ha portato con successo il concetto di “après-ski” in città, diverse pizzerie come pure ristoranti di grande pregio. Sono persone che non negano una certa difficoltà quotidiana o giorni dove i clienti si contino sulle dita di una mano, ma resistono e si impegnano per restare, e per permettere alla Città Vecchia di rinnovarsi, di crescere, di accogliere e di fare comunità. E i risultati del loro lavoro si vedono: spesso durante il Festival del Film mi sono recato a quei tavoli con star cinematografiche, registi o diplomatici da tutto il mondo, senza rimanervi mai deluso, ma ricevendo anzi complimenti.

Il quartiere poi, ha un’apposita associazione che organizza e anima interessanti manifestazioni come il carnevale della Stranociada, il mercatino natalizio, la fiera “Disfashion” per svendere i prodotti alla fine delle stagioni, e molto altro che, accanto alla Brocante ricordataci nel documentario, rendono quelle strade un brulichio di persone, prodotti e di idee che di vecchio o nostalgico non hanno nulla.

Non si può inoltre dimenticare che lo stesso posto presentatoci a tinte seppia da Vandoni, oltre ad essere centrale per la Città di Locarno, ospita l’Ospedale La Carità, la Biblioteca cantonale, il Dipartimento Formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI e la Scuola dell’infanzia di San Francesco con il suo frequentatissimo parco: servizi dinamici, fondamentali, punto di riferimento per tutta la regione e il Cantone. Sono inoltre presenti ben tre Chiese tra le più belle e importanti della nostra Regione. Infine, le strade deserte e sonnolente del documentario conducono invece a realtà vivaci come il Teatro Paravento, o il cinema GranRex, oppure ancora ai musei del polo culturale costituito da Casa Rusca, Casorella e dal Castello visconteo, che insieme custodiscono un patrimonio artistico immenso di cui andiamo fieri, ospitano artisti di fama mondiale e vengono visitati da moltissimi turisti ogni anno.

Ho sempre detto che se la Città di Locarno è il luogo più bello al mondo dove vivere non è solo per Piazza Grande, ma è grazie alle persone che la rendono speciale. Ebbene, molte di esse vivono o lavorano in Città Vecchia. E mi dispiace sinceramente che la loro vitalità, creatività, fatica, audacia e positività non siano contenute in qualsiasi racconto di questo luogo speciale. Ci sarà anche chi lo abbandona con un certo pessimismo verso il futuro, o per un progetto diverso. Ma chi oggi abita quelle strade è vivo e pronto ad impegnarsi per un luogo che non ha eguali. Perché la Città Vecchia è un paese, e come scrisse Cesare Pavese: “Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti.”

Questa è la nostra Città Vecchia, un crocevia di storie che si intrecciano e si alimentano una con l’altra: un toccasana per il corpo, la mente e lo spirito.

* sindaco di Locarno

E sul ‘caso’ è giunto oggi anche un comunicato stampa della sezione locarnese del PPD. Ecco il testo.

La Sezione del Partito Popolare Democratico di Locarno esprime il proprio stupore e malcontento sul documentario “Città vecchia, vita nuova” messo in onda durante la puntata di Storie di domenica 5 gennaio 2019. Senza voler discutere la professionalità del regista, ne è scaturita un’immagine malinconica e deprimente, un’immagine alquanto distorta rispetto alla realtà di questo magnifico quartiere cittadino.

Chi conosce la Città vecchia sa che fortunatamente il quadro è ben diverso. Il problema è l’immagine veicolata dal documentario verso chi il quartiere non lo conosce o non l’ha mai frequentato, un’immagine che non rende onore alle tante persone e associazioni che animano economicamente, socialmente e culturalmente il centro storico. Un’immagine che non possiamo accettare e dalla quale non possiamo che dissociarci. Se pensiamo ai molti commerci che chiudono in vari centri del Cantone, la Città vecchia è una realtà in controtendenza. È un luogo magico, in perenne evoluzione, grazie all’imprenditorialità, fra mille peripezie, di tanta gente comune. A loro, associandoci alle numerose prese di posizioni di semplici cittadini, va la nostra gratitudine e il nostro pieno sostegno. Lunga vita a questa magnifica Città vecchia.