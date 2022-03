Aumentano i contagi in Svizzera, Salathé: "Situazione preoccupante. In autunno probabile nuova ondata"

ZURIGO – “La situazione in Svizzera è preoccupante”. L’epidemiologo Marcel Salathé si dice preoccupato sull’evoluzione dei contagi da coronavirus in Svizzera e consiglia al Governo “di aspettare a revocare tutte le restrizioni”.

Il professore del Politecnico federale di Losanna aggiunge: “Attenderei prima di eliminare completamente l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici. Manterrei anche il requisito dell’isolamento fino a quando i numeri non saranno di nuovo molto bassi”.

Per Salathé è ipotizzabile “una nuova ondata in autunno. Una quarta vaccinazione? Ha senso in futuro. La pandemia non è ancora terminata. È meglio essere cauti, anche perché le conseguenze a lungo termine della pandemia non sono note”.