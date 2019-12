Volete passare un San Silvestro diverso? Nez Rouge cerca volontari

BELLINZONA - Se volete passare un Capodanno diverso, all'insegna dell'aiuto agli altri, Nez Rouge ha bisogno di voi. L'associazione che assiste i conducenti che non se la sentono di guidare cerca ancora volontari per la notte di San Silvestro.

Il Presidente di Nez Rouge Ticino René Grossi lancia l’ultimo appello per la ricerca di volontari per la notte di San Silvestro: le campagne di ricerca volontari sono due all’anno, la prima per la fine dell’anno e la seconda per i Carnevali.

Si cercano persone disposte a dare la loro disponibilità per entrare in servizio dalle ore 24 alle ore 6 del mattino, con partenza dalla centrale operativa di Rivera ubicata presso la Protezione civile di Rivera. Il ritrovo è fissato al più tardi entro le ore 22.00 presso la sede operativa di Rivera.

Il volontario che si mette a disposizione ha tre varianti di scelta: guidare la propria macchina, guidare la macchina dell’utente oppure fare l’accompagnatore. "Non abbiamo un vero e proprio volontario tipo, l’importante è che al volontario piaccia guidare di notte e stare in compagnia", spiega il presidente .

Per chi volesse ancora iscriversi è pregato di mandare una e-mail a info@nezrougeticino.ch oppure chiamare lo 079 740 00 41. "Dovremmo arrivare all’incirca a 70 volontari, ad oggi ci mancano circa una quindicina di persone. Questi volontari ci permetteranno di rispondere a tutte le chiamate che riceveremo. Anche perché durante questo mese di Dicembre abbiamo avuto un aumento di circa il 2% dei Servizi svolti sul nostro territorio".