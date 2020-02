Temperature a picco! Dopo il sole tornano pioggia e (poca) neve. Allerta vento da domani

LOCARNO – L’anomale temperature sopra la media stagionale hanno le ore contate. È quanto si apprende dal bollettino di MeteoSvizzera che annuncia l’arrivo di “qualche debole precipitazione sparsa lungo le Alpi” a partire dalla serata di oggi. In Ticino potrebbe rivedersi anche la neve, visto e considerato che il limite delle nevicate viene fissato fino ai 600 metri. Qualche spruzzata di neve è attesa nella giornata di domani, mercoledì 26 febbraio, e dopodomani con il limite delle nevicate fissato tra i 600 e i 700 metri. La temperatura massima prevista per giovedì non dovrebbe superare la soglia dei 10°.

Per venerdì è attesa una giornata in prevalenza soleggiata (13°) . Il grande protagonista del giorno sarà il vento “forte fino a basse quote”. Quello a cui andiamo incontro sarà un fine settimana sostanzialmente soleggiato con temperature attorno ai 10° e con una bassa probabilità di rovesci pomeridiani.

In Ticino, come in quasi tutta la Svizzera, vige l’allerta di grado 2 (pericolo marcato) per il vento. Dalla mezzanotte di domani e fino alle 22:00 sono, infatti, attese raffiche di vento capaci di raggiungere gli 80 km/h sia in pianura che in alta quota.