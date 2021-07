Folle 'show' per le strade di Como: svizzero arrestato

COMO – È stato un "folle" show – scrive Qui Como – quello messo in scena da uno svizzero la notte scorsa a Piazza Cavour a Como. Il protagonista – visibilmente alterato – ha dato 'spettacolo' fermando la sua auto (targata Vallese) in strada. Poi, non contento, ha letteralmente riversato in strada ciò che vi era dentro. Borse, scatole, coperte e chi più ne ha più ne metta. Il tutto tra un ballo bizzarro e sfottò alla polizia.

Gli agenti lo hanno immediatamente fermato e portato – insieme al suo cane – in caserma, dove è stato denunciato.