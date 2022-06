Scene folli a Torino: inseguimento con il machete tra le auto

TORINO – Scene di pura follia a Torino, dove ieri pomeriggio – nel quartiere di Aurora – c’è stato un inseguimento in strada tra due giovani, di cui uno armato di machete. L’episodio è stato filmato da alcuni passanti ed è immediatamente diventato virale sui social.Incuranti del traffico, due giovani nordafricani hanno iniziato a litigare in strada, in mezzo alle auto in coda. La situazione è peggiorata in breve tempo. Uno dei due protagonisti ha impugnato un machete e ha inseguito l’altro.

Il giovane armato di machete è stato fermato poco dopo dai Carabinieri mentre si trovava – a petto nudo e con il viso sporco di sangue – sui binari del tram.