Torna il Rally Ronde Ticino, ecco le strade chiuse

LUGANO – La Polizia Città di Lugano comunica che, in occasione della manifestazione "24° Rally Ronde del Ticino" che si terrà nella giurisdizione di Lugano in data 25 settembre 2021, "verranno messe in atto alcune deviazioni viarie, per permettere un corretto svolgimento dello stesso, come pure alcune aree di posteggio verranno destinate all'evento".

Sbarramenti viari:

Val Colla (prove e gare):

La strada Cantonale che da Villa Luganese porta a Oggio, resta chiusa alla circolazione viaria in data 25 settembre 2021, dalle ore 14:00 alle ore 19:00.



Piazze interessate dall'evento:

In data 19.09.2021 dalle ore 19:30 alle ore 23:00, Piazza San Carlo e Piazzetta Maraini saranno riservate e occupate per l'evento.