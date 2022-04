Capriasca, bilancio ‘stupefacente': undici denunce e 39 piantine di canapa sequestrate

CAPRIASCA – È un bilancio...’stupefacente’ quello stilato dalla Polizia Torre di Redde per l’anno 2021. Anno in cui “è stato aumentato il propri operato nell’ambito della prossimità in tutti i Comuni della giurisdizione (Capriasca, Comano, Cureglia e Ponte Capriasca)”, si legge in un comunicato stampa.

“Grazie a questo approccio di contatto con i cittadini, sono pervenute segnalazioni che hanno permesso di intensificare il controllo in ambito di stupefacenti. Difatti, mediante segnalazioni puntuali e con pattuglie a piedi, si è potuta constatare la presenza di piantagioni di canapa non autorizzata. Inoltre, anche per altre sostanze stupefacenti, il lavoro degli agenti ha permesso di sviluppare un’inchiesta conclusasi con la denuncia di diverse persone”.

L’attività in ambito di stupefacenti ha portato ai seguenti risultati:

- 54 controlli specifici in ambito di stupefacenti.

-11 denunce per infrazione/contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per cocaina e hashish, con diversi sequestri di sostanze illegali.

-Inoltre nelle piantagioni rinvenute sul territori giurisdizionale è stato sequestrato un totale di 39 piante di canapa con tenore di THC superiore alle disposizioni legali.