Karin Valenzano all'arrembaggio: "Il sindaco non è all'altezza". Attacca Borradori e la maggioranza leghista

LUGANO – Karin Valenzano Rossi in versione arrembante questa sera all’assemblea della sezione PLR di Lugano. La capogruppo in Consiglio comunale e candidata al Municipio ha sferrato un attacco diretto a Marco Borradori e alla maggioranza leghista.

“Il sindaco non è all'altezza – ha detto, come riferisce LaRegione -. La maggioranza relativa che governa la città ha lasciato che la paura prendesse il sopravvento sui progetti. Vogliamo che Lugano si scrolli di dosso questa negatività che avvelena tutto. Basta con le improvvisazioni, con la politica che vive di luci della ribalta: non vogliamo cicale, ma formiche che lavorino per la città”. Un intervento, il suo, che ha strappato uno scrosciante applauso alla sala.

Il presidente, Guido Tognola è tornato invece sul ‘caso Bertini’: “Credo che il partito lo abbia sempre supportato”. E ha aggiunto che la Commissione cerca del partito si è trovata in difficoltà, perché la decisione del vicesindaco è arrivata tardi. “Con lui si è provato a riallacciare più d’una volta il discorso. Riconosco le mie colpe, sono un uomo anche io, ma i giochi si fanno sempre in due”.

Il municipale Roberto Badaracco ha reso onore al suo collega: “In questi quattro anni ha lavorato moltissimo, con tanto entusiasmo e tanto cuore. Dobbiamo essere consci che quanto ha fatto è un valore per il nostro partito”.