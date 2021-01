Sulle note di Jerusalema, i poliziotti di Zugo fanno impazzire il web

ZUGO - Scatenati, coordinati, divertenti, anche sotto la neve. Sta diventando virale il video degli agenti della Polizia cantonale di Zugo.

Anzi, lo è già diventato. Nato con l'intento dichiarato di regalare un sorriso anche in un momento difficile come quello attuale, il video di 4 minuti girato sulle note di Jerusalema, ha raccolto in una giornata e mezza 47mila visualizzazione e un numero impressionante di ricondivisioni e commenti.

I poliziotti di Zugo non sono nuovi a video, il loro canale Youtube ha qualche filmato, ma mai avevano ottenuto un tale successo e mai si erano messi in gioco come questa volta, ballando con le mascherine, con indiscutibile talento.

Rilanciamo scherzando: e la Polizia ticinese come risponde?