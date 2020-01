Notte tragica a Bolzano, ubriaco investe gruppo di pedoni: sei morti e undici feriti

BOLZANO – Tragico incidente nella notte a Lutago, in provincia di Bolzano. Un automobilista – un 28enne della regione – ha investito a folle velocità un gruppo di persone che si trovava sul bordo di una strada in Valle Aurina, in Alto Aldige. Il drammatico bilancio è di sei morti e undici feriti, di cui tre in gravissime condizioni. Risultato positivo all'alcool-test, il 28enne è stato immediatamente arrestato con le accuse di omicidio stradale e lesioni stradali.

Le vittime – scrivono i media locali – sono tutte persone tedesche, che al momento dell'incidente stavano facendo rientro a casa dopo aver trascorso la serata in discoteca.

Le autorità hanno attivato il livello di allerta 5 e sono intervenuti 160 soccorritori, tra cui squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze. Sul posto anche il sindaco, Helmut Klammer.