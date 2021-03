Denunciata un'ottava persona per il festino di Locarno

BELLINZONA - Un'altra denuncia per il festino di Locarno. Come anticipato ieri da Matrioska, sinora si era parlato di sette persone presenti. Invece ce n'era un'ottava, che non si vedeva in praticamente nessuna foto e nessuna storia pubblicata su Instagram.

Dato il clamore suscitato dalla vicenda, che non si placa, l'uomo ha deciso di presentarsi spontaneamente agli inquirenti venerdì.

Si tratta di un cittadino svizzero, che è stato interrogato e denunciato per contravvenzione alla Legge Covid-19.