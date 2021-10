Berna: "Chi è sceso in piazza paghi i costi delle manifestazioni"

BERNA - Ogni giovedì Berna viene messa a soqquadro dai manifestanti anti Covid, comportando costi di Polizia e non solo. La Città ora vorrebbe che questi costi siano riversati su colori che partecipano alle azioni dimostrative.

Ogni manifestazione non autorizzata contro le misure sanitarie a Berna genera costi di polizia fra i 100’000 e i 200’000 franchi, oltre a quelli di eventuali danneggiamenti e tranne una sono state tutte non autorizzate: secondo il responsabile della sicurezza di Berna Reto Nause, è sufficiente per far pagare i danni a chi è sceso in piazza.