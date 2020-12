Il 2021 parte con la neve. Allerta di grado 3 in tutto il Ticino fino a sabato

TICINO – Il 2021 inizia in bianco. Sarà – prevedono da Locarno-Monti – un inizio anno con la neve a partire già dalla notte di oggi. MeteoSvizzera ha quindi diramato un'allerta neve di livello 3 (pericolo marcato) in tutto il Cantone fino a sabato 2 gennaio.

"Il temporaneo cuneo di alta pressione responsabile della breve fase di tempo stabile delle ultime ore sulla regione alpina si sta indebolendo", scrivono gli esperti sul blog ufficiale. "La vasta zona di bassa pressione presente sull’Europa centro-settentrionale – si legge – sta infatti dirigendo una depressione secondaria verso i Pirenei e il Mediterraneo, facendo calare la pressione atmosferica anche sulla regione alpina. Il minimo di pressione si sposterà tra sabato e domenica sul Golfo del Leone, per poi colmarsi a inizio settimana. Nella giornata odierna l’occlusione raggiungerà la Svizzera occidentale provocando alcune precipitazioni nevose fino a basse quote. Davanti ad essa, nel corso della giornata i venti in quota sulle Alpi stanno ruotando a sudovest. Nella notte su venerdì le correnti sudoccidentali sospingeranno nuovamente aria umida verso il pendio sudalpino, dove si instaurerà una situazione di sbarramento con le prime deboli nevicate".

E ancora: "Nel corso della giornata di venerdì, il rafforzamento del flusso umido meridionale provocherà un’intensificazione delle precipitazioni. Come mostra l’animazione sottostante, sabato aria più mite raggiungerà gradualmente il Sud delle Alpi, dando luogo ad un rialzo del limite delle nevicate a partire dalle regioni più meridionali.

Sul versante sudalpino le precipitazioni cominceranno nella notte tra giovedì e venerdì e fin verso la mattinata di venerdì risulteranno piuttosto deboli, per poi intensificarsi da metà giornata. La fase più intensa è attesa tra il pomeriggio di venerdì e il pomeriggio di sabato. Nella prima parte dell’evento, fino a venerdì sera, si tratterà di neve fino in pianura, ma già dalla tarda serata di venerdì sulle pianure del Sottoceneri il limite delle nevicate si rialzerà fin verso gli 800 metri. Altrove esso resterà probabilmente più in basso fino alla mattinata di sabato, per poi alzarsi fino a 600 – 800 metri. Nelle vallate del Sopraceneri dovrebbe così cadere neve o neve bagnata fino a sabato verso metà giornata. A partire da metà pomeriggio di sabato, poi, le precipitazioni perderanno gradualmente d’intensità".

Sull’insieme dell’evento, sul Mendrisiotto e Luganese sono attesi da 10 a 20 cm di neve fresca, oltre i 1000 metri da 20 a 40 cm. Nelle valli a nord del Ceneri sono attesi da 15 a 30 cm, oltre gli 800 metri da 30 a 50 cm. Rispetto alle nevicate di lunedì scorso, alle basse quote la neve risulterà molto più pesante e bagnata, soprattutto a partire da venerdì sera.