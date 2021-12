Cresce la tensione all'ex Macello. La Polizia interviene con proiettili di gomma e spray al peperoncino

LUGANO – Aumenta la tensione all'ex Macello di Lugano, di nuovo occupato dai molinari. Dopo un lungo periodo di 'calma', la polizia è intervenuta sparando proiettili di gomma e utilizzando spray al peperoncino per allontanare gli occupanti. I molinari hanno risposto lanciando bottiglie di vetro.

Secondo quanto riferito da alcuni media, ci sarebbero anche alcuni contusi. Un giovane è stato soccorso da un'ambulanza per difficoltà a respirare dopo aver esalato lo spray al peperoncino. Il Municipio di Lugano è in riunione straordinaria per decidere il da farsi.