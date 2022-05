Croci-Torti, la settimana lavorativa di 4 giorni e Morisoli contro tutti

MELIDE - Lo stipendio al 100% ma con 4 giorni lavorativi anziché cinque. Un sogno per molti lavoratori, una realtà in alcuni Paesi, dove il modello è già stata introdotto, seppur ancora su piccola scala, o almeno sperimentato. Parliamo di Giappone, Belgio, Scozia, Islanda, Spagna. Spesso sono le aziende stesse a lanciarsi nell’esperimento, con formule diverse da Paese a Paese. Ad esempio c’è chi mantiene il monte orario di cinque giorni, spalmandolo su quattro, e chi invece taglia la testa al toro e applica direttamente le 32 ore settimanali.



In Ticino il tema è entrato nell’agenda politica grazie a una mozione presentata dal co-presidente del PS Fabrizio Sirica e dal Gran Consigliere dei Verdi Marco Noi. L’atto parlamentare è stato sottoscritto da altri esponenti dei due partiti, ma anche dai deputati PLR Natalia Ferrara e Matteo Quadranti. I mozionanti propongono al Consiglio di Stato di stanziare un credito per testare il modello (che prevede 32 ore settimanali), sia nel pubblico che nel privato, in modo da poter allestire uno studio su benefici e criticità. Il classico progetto pilota, insomma.



Secondo gli autori dell’atto parlamentare, i benefici della settimana lavorativa breve sarebbero notevoli non solo per i lavoratori ma anche per le aziende: “Diversi studi condotti in Islanda, Giappone e Nuova Zelanda - scrivono - hanno rilevato che una riduzione dell’orario di lavoro e una maggiore attenzione alle condizioni lavorative dei dipendenti può portare ad importanti benefici per salute e benessere, ma anche per la produttività”. Lavorare di meno per produrre di più.



La settimana lavorativa di 4 giorni sarà uno dei temi della puntata di “Detto tra noi XL” che torna questa sera a partire dalle 19.30 su TeleTicino. A confrontarsi saranno Fabrizio Sirica, autore della mozione che tanto sta facendo discutere, e la deputata del PLR Roberta Passardi. Il faccia a faccia sarà anche l’occasione per fare il punto su altri temi caldi del mondo del lavoro, a pochi giorni dalla celebrazione del Primo maggio. Proprio ieri l’ufficio federale di statistica a certificato una crescita annuale del 4% dei frontalieri in Ticino, che sfiorano ormai quota 75’000.

